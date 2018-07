Diretoria do São Caetano confirma contratação do pentacampeão Rivaldo

SÃO CAETANO DO SUL - Demorou, mas a novela envolvendo a contratação de Rivaldo teve um final feliz para o São Caetano. No fim da tarde desta quarta-feira, a diretoria do clube paulista confirmou a chegada do meia para disputar o Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro.

A contratação foi confirmada pelo presidente Nairo Ferreira, que se mostrou bastante animado com a chegada do meia pentacampeão mundial pela seleção brasileira em 2002. O mandatário acredita que a experiência de Rivaldo irá contribuir bastante para o desempenho dos outros jogadores do elenco.

"É um reforço de peso que vai dar um toque refinado ao nosso meio de campo. A qualidade técnica dele é fantástica e vai ajudar bastante o grupo com sua experiência e liderança. Estamos muito satisfeito com o desfecho da negociação", comemorou Nairo Ferreira.

A apresentação de Rivaldo está marcada para a próxima terça-feira, às 15 horas, na sede oficial do clube. O vínculo do jogador com o São Caetano vai até o fim do ano. Aos 40 anos, Rivaldo acumula passagens por Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Barcelona, Milan, Deportivo La Coruña, Olympiakos, AEK Atenas, Bunyodkor, dos Emirados Árabes Unidos, e por último Kabuscorp, da Angola, onde estava até retornar ao Brasil.