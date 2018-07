Diretoria do São Paulo admite que vai contratar mais um zagueiro

O São Paulo ainda conta com mais uma contratação para a temporada. Segundo Vinicius Pinotti, diretor executivo de futebol do clube, a expectativa é que um zagueiro chegue para a sequência da temporada. Ele admite o interesse em Aderlan Santos, brasileiro que está no Valencia, mas reconhece que é uma negociação cara.

"Pode ser que chegue mais um zagueiro. O elenco já está qualificado, é um elenco grande e temos a intenção de não inchar muito", explicou o dirigente, lembrando que existe o interesse de Aderlan vestir a camisa do São Paulo. Segundo Pinotti, o atleta nascido em Salgueiro, no Estado de Pernambuco, já se mostrou favorável à transferência.

A chegada de um zagueiro, além de Robert Arboleda, apresentado na terça-feira, é porque o time perdeu dois jogadores da posição. Maicon foi vendido ao Galatasaray, da Turquia, enquanto Lucão quer ser negociado. "Ele continua treinando, mas manifestou publicamente e também na minha sala a vontade de deixar o São Paulo. Será respeitada a vontade dele", disse.

Já no meio de campo, dois jogadores devem chegar ao time. O volante Petros já acertou sua situação com o São Paulo, se despediu do Betis, da Espanha, e deve ser anunciado nesta quarta-feira. "Ele fez exames médicos, está inteiro, temos apenas algumas questões burocráticas para ajustar a transferência. Fisicamente ele está pronto para jogar", contou Pinotti.

O outro reforço para o meio é o volante Matheus Jesus, que estava na Ponte Preta e está sendo negociado com o Estoril, de Portugal. O time pertence à Traffic e no São Paulo existe a expectativa que ele possa ser emprestado. "Ele é um negócio que está em andamento, não dá para cravar nada. Não tem novidade para dizer agora, nem que vem, nem que estamos descartando ele", explicou Pinotti.