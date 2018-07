Diretoria do São Paulo banca Rogério Ceni: 'Estamos satisfeitos com o trabalho'

Vinicius Pinotti, diretor executivo de futebol do São Paulo, garantiu a permanência do técnico Rogério Ceni e, apesar de questionar os resultados ruins da equipe, avaliou que o trabalho do treinador está sendo bem feito. "A ideia é mantê-lo até o fim do contrato e se possível renovar. Não estamos satisfeitos com o resultado dentro de campo, mas estamos satisfeitos com resultado do trabalho", avisou, nesta terça-feira.

O dirigente lamenta o momento atual da equipe, que está próxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas garante tranquilidade para a sequência do trabalho de Ceni. "Nesse momento do campeonato a situação na tabela não preocupa. O time está a um ponto do rebaixamento, mas a seis do G4. O que posso dizer é que essa colocação não é o lugar do São Paulo", continuou.

O contrato de Ceni com o São Paulo vai até o fim de 2018. O treinador assumiu o clube neste ano e chegou a dizer que em um primeiro momento teria mais dificuldades, por causa dos problemas financeiros da equipe, e que iria preparar o terreno para poder fazer uma temporada melhor no ano seguinte.

"O Rogério Ceni conta com nosso apoio irrestrito e conseguimos ver que o trabalho está evoluindo. Claro que existe uma ansiedade da torcida com os resultados que leva a questionamentos, mas continuamos acreditando no trabalho dele e que ainda vai render frutos", explicou Pinotti, reforçando o apoio a Ceni.

O executivo de futebol também falou das mudanças no elenco no meio do Campeonato Brasileiro, com a chegada de reforços, como Jonatan Gomez e Robert Arboleda, que foram apresentados nesta terça-feira, e Petros, que deve ser anunciado na quarta, bem como a saída de alguns jogadores durante a competição, como os zagueiros Maicon e Lucão, entre outros.

"Estou há um mês e pouco no cargo e posso falar desse período. Claro que não é o ideal, mas é o que tem para hoje. Estamos planejando já para o ano que vem e esperamos nos próximos anos não sofrer tanto com a janela de transferências. Estamos nos antecipando com planejamento. De qualquer forma, a gente ainda acredita na performance do time", disse.