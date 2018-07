Diretoria do São Paulo corre para regularizar atacante Rogério

O atacante Rogério já está treinando no CT da Barra Funda, vem causando boa impressão, mas ainda não deverá estrear pelo São Paulo nesta quarta-feira, contra o Joinville, na Arena Joinville, em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro. Rogério deverá estrear apenas na partida contra o Internacional, sábado, no Morumbi.

O São Paulo aguardava assinaturas de rescisão do contrato com o Vitória, time pelo qual Rogério atuou por empréstimo, e também do Porto, clube formador. Em seguida, fará o pagamento por 65% dos direitos econômicos do jogador ao Náutico. O jogador vai assinar um vínculo por três anos.

A regularização da situação do atacante Rogério é importante para o técnico Juan Carlos Osorio. Com a contusão de Luis Fabiano no joelho direito (ele ficará fora mais duas semanas), o treinador tem utilzado Pato como centroavante. Wilder Guisao e Centurión são opções de velocidade para o lado do campo; Alan Kardec ainda está se recuperando de cirurgia no joelho direito e João Paulo precisa melhorar o jogo aéreo, na avaliação de Osorio.

Por causa da falta de opções no elenco, o treinador afirmou que deve diminuir o rodízio de atletas. Segundo ele, "os jogadores do elenco. não têm o mesmo nível".