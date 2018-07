Diretoria do São Paulo demite técnico Emerson Leão

"Fui até o presidente. ''Leão nós vamos encerrar aqui''. Disse ''muito obrigado, não temos mais o que conversar''. Só resta a parte burocrática, o que não deve ser tratado com o presidente. Não durou nem 1 minuto, deu 30 segundos. Foi numa boa. Não tem absolutamente nada", afirmou.

Esta foi a segunda passagem de Leão pelo São Paulo. O treinador assumiu o comando da equipe em outubro de 2011 e somou 26 vitórias, 12 derrotas e seis empates nesse período, mas fracassou em todas as competições que dirigiu a equipe. No ano passado, não conseguiu classificar o time para a Libertadores no Campeonato Brasileiro e também não teve êxito na Copa Sul-Americana.

Em 2012, mesmo após a reformulação do elenco, o desempenho não melhorou, apesar do São Paulo ter vencido 11 partidas consecutivas no começo da temporada. Leão teve divergências com a diretoria, que exigiu a barração do zagueiro Paulo Miranda. Além disso, o time caiu nas semifinais do Campeonato Paulista, ao ser batido pelo Santos, e da Copa do Brasil, na semana passada, quando foi eliminado pelo Coritiba.

A queda no torneio nacional deixou a situação de Leão praticamente insustentável. E a sua última partida foi no último sábado, quando o São Paulo perdeu para a Portuguesa por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, sob protestos dos torcedores no Canindé. "Estou saindo bem sereno. Fui contratado para dois meses e fiquei oito", declarou Leão.