Diretoria do São Paulo descarta contratação de novo goleiro

A diretoria do São Paulo descarta contratar um goleiro para o elenco. A posição do clube é confiar nas opções que tem com Denis, Renan Ribeiro e Léo, apesar do titular estar suspenso e do reserva imediato não estar nas condições ideais para enfrentar na próxima quinta-feira o Toluca, do México, no Morumbi, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

"O São Paulo não vai contratar goleiro. Não temos necessidade, porque temos um grupo de jogadores que nos dá suporte", afirmou nesta sexta-feira o diretor-executivo de futebol, Gustavo Oliveira, durante o desembarque da equipe no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O elenco desembarcou na capital paulista no início da noite depois de empatar por 1 a 1 com o The Strongest, em La Paz.

Denis foi expulso no fim do jogo e obrigou o zagueiro Maicon a atuar improvisado na posição nos minutos finais. Como Renan Ribeiro tenta se recuperar de cirurgia de apendicite, realizada em março, ainda não está garantido como titular. Já a outra opção, Léo, fez apenas uma partida pelo clube, um amistoso contra o Londrina, em 2013.

O técnico Edgardo Bauza fez suspense ao falar do assunto. "Conto com todos os jogadores. Quem estiver melhor, vai jogar. Temos cinco dias para trabalhar e, depois disso, vou decidir", afirmou o treinador. "Não cogito a possibilidade de vir outro goleiro. Tenho a confiança da diretoria e da comissão técnica. Temos outros goleiros capacitados no elenco para fazer um bom trabalho", declarou o goleiro Denis.