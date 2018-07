Diretoria do São Paulo não confirma multa a Luis Fabiano A forma com que Luis Fabiano foi expulso do jogo contra o Atlético-MG, domingo, aos 40 minutos do segundo tempo, por reclamação acintosa, não repercutiu bem na diretoria tricolor. Nesta segunda-feira, o diretor de futebol Adalberto Batista não confirmou que o jogador será multado e voltou a falar que assunto será tratado internamente.