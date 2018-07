Diretoria do São Paulo quer explicação após vermelho de Luis Fabiano

SÃO PAULO - Luis Fabiano deixou o Morumbi com as duas filhas, sem querer muito papo, apesar de posar para algumas fotos com torcedores. O atacante, expulso por reclamação, não quis ir junto com a delegação no ônibus, que saiu antes do jogador. Mas ainda demonstrava irritação pelo cartão vermelho recebido. "Não estou bravo", garantiu, irritado com Elmo Alves Resende da Cunha, de quem queria uma explicação do motivo de tê-lo tirado do jogo. "Ele não alegou nada."

Com quatro amarelos e um vermelho recebido em apenas cinco rodadas, o jogador terá de se explicar nesta segunda-feira à tarde, na reapresentação do grupo.

"Vamos avaliar direitinho, mas a expulsão foi merecida, o árbitro fez o que tinha de ser feito. O Luis Fabiano foi exagerado na reclamação e vamos conversar com ele", disse o vice-presidente de futebol João Paulo de Jesus Lopes. "Ele é um grande jogador, um dos melhores do Brasil, mas essa situação atrapalha o time." Com o vermelho, o atacante desfalca o Tricolor diante da Portuguesa, no Canindé.

Leão também vai querer ouvir a explicação do jogador. Neste domingo, eles não conversaram no vestiário. O papo também ficou para hoje. "Conversaremos no momento certo, mas têm pessoas mais competentes que sabem o que fazer nesse momento ", disse o técnico.

Leão, porém, mandou um recado para o atacante. "Como goleador ninguém o contesta, sobre temperamento, sim. O Luis Fabiano faz falta para qualquer clube, até para a Seleção. Mas são por esses motivos que ele não está na seleção."

Até Lucas desaprovou a atitude do ídolo. "É o jeito do Luis, fala bastante, reclama, não se controla. Não aprendeu antes, não vai ser agora que vai. Mas enquanto estiver fazendo os gols dele, a gente está feliz."