Diretoria do Sport diz que quer manter Diego Souza e devolve Maikon Leite A diretoria do Sport inovou nesta terça-feira ao anunciar, dois dias depois do encerramento do Campeonato Brasileiro, uma lista de jogadores pelos quais "está lutando arduamente para renovar contrato" e outra formada por atletas que não tem interesse em manter no elenco. No primeiro grupo estão Diego Souza e Durval. No outro, nomes como Maikon Leite.