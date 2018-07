Diretoria do Stuttgart efetiva técnico Jürgen Kramny

O triunfo deste sábado, em casa, tirou o Stuttgart da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. O time ocupa agora a 15ª colocação. "Observamos uma evolução jogo a jogo e decidimos que queremos estender este bom momento até 2016", afirmou o diretor de futebol Robin Dutt ao justificar a efetivação de Kramny.

Com a decisão, o clube assinou contrato com o novo treinador até 2017. Ele assumiu a equipe principal no dia 24 de novembro, logo após a demissão Alexander Zorninger, diante dos seguidos resultados negativos do Stuttgart na temporada. Na época, Kramny treinava a equipe B do Stuttgart, que disputava a terceira divisão do futebol alemão.