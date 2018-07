Diretoria do Vasco oficializa saída de Paulo Autuori

RIO - Dada como certa desde o último domingo, a saída do técnico Paulo Autuori do comando do Vasco foi oficializada nesta terça-feira pela diretoria do clube carioca em breve nota publicada no seu site oficial. "O Club de Regatas Vasco da Gama informa que Paulo Autuori não é mais treinador do clube. O Vasco agradece a dedicação, os serviços prestados pelo profissional e deseja o melhor no seguimento de sua carreira", afirma a nota.

No último domingo, Autuori indicou que iria deixar o comando do Vasco ao declarar, após a derrota por 5 a 3 para o Internacional, em partida disputada em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro, que já havia tomado uma decisão sobre o seu futuro e comunicado aos dirigentes do clube, insatisfeito com os problemas enfrentados pelo clube.

Autuori reclamou no domingo dos salários atrasados do Vasco e de promessas que não tinham sido cumpridas pelos dirigentes, declarando que não poderia permanecer no comando do time por causa dessa situação. O treinador manteve o discurso na segunda-feira e os dirigentes não conseguiram convencê-lo a permanecer no comando da equipe em uma reunião realizada na noite de segunda.

Fora do Vasco, Autuori está com o caminho livre para negociar o seu retorno ao São Paulo, sem técnico após a demissão de Ney Franco na semana passada. O treinador é apontado como o um dos favoritos a assumir o time paulista e teve uma passagem de sucesso em 2005, quando conquistou os títulos da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes.

A passagem de Autuori pelo Vasco durou apenas três meses, com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas. A diretoria do clube carioca ainda não definiu o nome do seu substituto.