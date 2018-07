Diretoria do Vasco renova contrato de promessas da base

"Muito feliz pela oportunidade de assinar o meu primeiro contrato profissional com o Vasco. Agradeço muito a Deus, minha família e todas as pessoas que me apoiaram nessa trajetória. Sou vascaíno e não tem alegria maior do que defender o time do coração. Considero o Vasco a minha segunda casa, onde passo a maior parte do tempo", afirmou Rodrigo, que chegou ao clube em 2009, aos 10 anos.

Rodrigo, assim como Eduardo, integraram o elenco que se sagrou campeão estadual sub-17 no ano passado. "Estou realizando um sonho. É o clube onde fui criado, o clube pelo qual tenho um carinho imenso. Cheguei no Vasco em 2010 e sempre me imaginei jogando profissionalmente. Está cada vez mais perto, o que me motiva ainda mais a dar o meu melhor em cada treino e jogo", declarou o meia Eduardo.

De contrato novo, a dupla agora está à disposição de Rodney Gonçalves, treinador do sub-20, para a sequência da temporada vascaína.