Diretoria do Vasco revela interesse em três jogadores do Palmeiras

RIO - Depois de perder o seu goleiro titular para o Palmeiras, o Vasco pode procurar reforços na lista de dispensa do clube paulista. A diretoria vascaína estaria interessada no lateral-direito Vitor, no goleiro Deola e no atacante Luan. Até agora, o time carioca acertou com o lateral-direito Elsinho e o atacante Thiaguinho e segue tentando a renovação de Juninho Pernambucano.

O atacante William Barbio, que não teve muito espaço na temporada, pode ser emprestado. Parte dos direitos econômicos sobre ele pertencem ao Nova Iguaçu e o time pretende emprestar o atleta, de 21 anos.

Segundo o presidente do clube da Baixada Fluminense, Jânio Quadros, há duas ou três propostas por William Barbio. Ele aguarda uma decisão da comissão técnica para definir o destino do atacante em 2013.

"Ele precisa respirar novos ares para reencontrar o bom futebol. O Vasco está ciente, mas estamos aguardando a definição deles. A prioridade é toda do Vasco", disse o presidente do Nova Iguaçu.