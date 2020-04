Diretoria e elenco acertam redução salarial de 15% a 25% no Fluminense

A diretoria e o elenco do Fluminense acertaram, nesta quarta-feira, a redução salarial de 15% a 25% nos salários, dependendo do valor recebido pelos atletas. A proposta depende de homologação do Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro (SAFERJ).

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Com Nenê e Digão como representantes dos jogadores, ficou acertado que a redução será feita no mês de maio. Os meses de fevereiro e abril (férias) serão pagos normalmente. Caso as competições retornem, os salários serão pagos integralmente a partir de junho.

O mês de março, que deveria ter sido pago dia 7, vai ser parcelado já com 15% de desconto. Uma parte nos próximos dias e a outra até o fim do ano.

Se as medidas de prevenção forem estendidas, poderão acontecer novas mudanças, o que vai depender de futuras negociações. O elenco volta das férias na segunda-feira.