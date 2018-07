Diretoria garante a permanência do técnico Gilson Kleina no Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina permanece no comando do Palmeiras. Em reunião neste início de tarde, os dirigentes do Verdão resolveram dar mais um voto de confiança ao treinador, mesmo após a humilhante goleada por 6 a 2 sofrida pelo Mirassol, na quarta-feira.

De acordo com o diretor-executivo do clube, José Carlos Brunoro, Kleina está mantido. As explicações sobre a manutenção do treinador no cargo serão dadas numa coletiva na Academia de Futebol. Possivelmente o anúncio será feito pelo presidente Paulo Nobre.

A pressão para a demissão de Kleina cresceu muito entre os dirigentes do clube após a surra em Mirassol. Mas NObre parece disposto a comprar briga e mostrar que a culpa não é do treinador.

Kleina, por sinal, deixou o Estádio de Mirassol dizendo que não abandonaria o barco mesmo com o resultado vexatório. Agora resta saber qual será o comportamento da torcida no jogo diante do Linense, sábado, no Pacaembu, já que muitos chamaram o treinador de burro na quarta-feira.