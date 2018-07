Diretoria garante que o técnico Celso Roth seguirá no Internacional

A eliminação nas semifinais do Mundial de Clubes, com a surpreendente derrota por 2 a 0 para o Mazembe, do Congo, na terça-feira, em Abu Dabi, abalou o Internacional. Porém, a diretoria do clube gaúcho garante que o técnico Celso Roth seguirá no comando da equipe na próxima temporada, apesar de reconhecer que o tropeço foi decepcionante e um dos maiores vexames da história do clube.

Veja também:

Internacional tenta retomar rotina

Tinga admite desmotivação

Inter é surpreendido pelo Mazembe

Inter culpa excesso de gols perdidos

Vexame histórico do Internacional

MUNDIAL - Tabela

Roth assumiu o comando do Internacional em junho e teve sucesso imediato ao derrotar São Paulo e Chivas Guadalajara, levando o time gaúcho a conquistar pela segunda vez na sua história o título da Libertadores. "Ele está há seis meses conosco, conhece o time e a ideia é que permaneça", afirmou Fernando Carvalho, vice-presidente de futebol, em entrevista à ESPN Brasil.

O dirigente garantiu que o trabalho de Roth é avaliado pelo conjunto de resultados e não apenas pelo resultado de apenas um jogo, como a derrota para o Mazembe. "Um jogo não pode servir de subsídio para uma decisão da diretoria. Sabemos que não foi por esse jogo que avaliaremos o seu trabalho", disse.

Carvalho prometeu que o Internacional será competitivo e lutará pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes em confronto com Inter de Milão ou Seongnam. "Temos que honrar nossa camisa, estamos abatidos, mas recobraremos nossas energias para enfrentar quem for", comentou.