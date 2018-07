Diretoria já trabalha com cenário de Ceni jogar em 2015

Há poucas semanas não havia quem duvidasse de que Rogério Ceni iria se aposentar, mas hoje o São Paulo trabalha com a possibilidade cada vez mais real do goleiro mudar de ideia e, aos poucos, começa a pensar em 2015 com ele no elenco.

"Algo mudou", resumiu ao Estado um diretor que vem acompanhando o caso de perto. Embora Ceni siga impenetrável quando o assunto seja o fim de sua carreira, suas últimas atitudes e entrevistas têm indicado no clube que a decisão nunca esteve tão dividida.

"Ele jamais falou abertamente sobre isso, mas basta pegar as entrevistas e ver que ele evita o assunto. A aposta no clube hoje é que a chance maior é de ele continuar do que parar", emendou.

De fato, o discurso mudou completamente. Após a vitória contra o Grêmio, no começo de outubro, Ceni foi taxativo quanto ao seu futuro. “É o momento de parar, vou para 42 anos”, disse depois da partida. Depois do jogo contra o Nacional, foi extremamente evasivo e disse que “estou determinado a ser campeão” quando perguntado se manteria os planos de parar.

O imbróglio com o anúncio da ‘coletiva do adeus’ feita pela Penalty foi, na opinião do clube, mais um sinal de que a aposentadoria está em xeque. Rogério ficou irritado quando soube da divulgação do convite para o que seria a entrevista sobre o fim da carreira. “Ninguém pode determinar a data (da aposentadoria)”, disse.

Se o adeus é incerto, a presença do goleiro contra o Santos está garantida. Por ora, ele é o único que está confirmado por Muricy Ramalho para o jogo.

"Esse aí sempre quer jogar, impressionante. É o único escalado por enquanto, mas o bom é que se ele parar, terá aproveitado bastante. Se ele parar, porque eu já nem sei mais", disse Muricy. Certamente, ele não é o único com dúvidas.