Diretoria revela que Cristóvão Borges era a 2ª opção para técnico

A diretoria do Corinthians afirmou neste domingo que o técnico Cristóvão Borges foi o segundo a ser procurado para substituir Tite. O presidente Roberto de Andrade contou no estádio Itaquerão, em São Paulo, após a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, que antes dele somente Sylvinho foi contactado e garantiu que entre os membros da cúpula do clube, o novo treinador era um nome de consenso.

O ex-treinador de Vasco, Fluminense e Atlético Paranaense vai substituir Tite, contratado para dirigir a seleção brasileira. "Quando surgiu o nome do Cristóvão foi de imediato. Toda a comissão técnica aprovou. Ele tem o perfil que a gente procurava. É dedicado e competente", afirmou Roberto de Andrade. Reuniões na última sexta-feira e no sábado antecederam o telefonema para Cristóvão Borges, que veio a São Paulo e já assinou contrato até dezembro de 2017.

O primeiro dia de trabalho dele no clube será nesta segunda-feira, quando será apresentado oficialmente. "Cristóvão foi um nome de consenso. Agora vamos deixar ele trabalhar, esperar os resultados. Vamos esperar um tempo antes de cobrar", disse o diretor adjunto de futebol, Eduardo Ferreira. O último trabalho do treinador terminou em março, no Atlético Paranaense.

Roberto de Andrade negou especulações de que o Corinthians tinha recebido recusas de técnicos como Roger Machado, do Grêmio. O presidente garantiu que a única tentativa anterior à investida por Cristóvão Borges foi Sylvinho. O ex-lateral-esquerdo, porém, recusou por preferir continuar na Itália, onde é auxiliar da Internazionale, e vai concluir o curso de técnico da Uefa.