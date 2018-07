Diretoria santista sonda reforços, mas adia contratações

SANTOS - O Santos apresentou os nomes de alguns possíveis reforços ao treinador interino Claudinei Oliveira, mas, na visão dos integrantes do Comitê Gestor, ainda não é hora de contratar. A promessa é de, no momento certo, levar para a Vila Belmiro dois ou três jogadores para serem titulares, compensando a perda de Neymar e para colocar o clube entre as principais forças do Campeonato Brasileiro.

"Estamos atentos ao mercado, mas não tratamos de nenhuma contratação no momento", disse o vice-presidente Odílio Rodrigues, que atualmente responde pela presidência em razão do problema de saúde do presidente Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro. Para Claudinei, os nomes sugeridos é de "jogadores interessantes". "Logicamente não estou autorizado a dar detalhes".

Antes de pensar em contratações, o Santos precisa receber o dinheiro da venda de Neymar, na reabertura da janela de transferências. E também deve concluir as negociações de Felipe Anderson com a Lazio e de Rafael, com o Napoli.

O clube também deve fazer mudanças no quadro de funcionários, em razão do déficit de R$ 9 milhões no primeiro trimestre do 2013. A meta agora é diminuir drasticamente os gastos. Há dois dias, o clube dispensou Fábio Gonzalez e João Vicente Gazolla, do departamento jurídico.