Dirigente admite que Heynckes queria ficar no Bayern O técnico Jupp Heynckes gostaria de ficar mais um ano no comando do Bayern de Munique, mas decidiu sair para que o clube pudesse contratar Pep Guardiola para a próxima temporada, declarou, nesta sexta-feira, Uli Hoeness, presidente do clube alemão, em entrevista ao canal de TV alemão ZDF. Também nesta sexta, Heynckes disse que não tinha decidido se aposentar e confirmou que se ofereceu para ficar no cargo "se o Bayern não encontrasse um substituto adequado".