Dirigente afirma que São Paulo chegou ao limite para ter Montillo

SÃO PAULO - O São Paulo praticamente jogou a toalha na luta para contratar Montillo, do Cruzeiro. Segundo o vice-presidente de futebol do clube, João Paulo de Jesus Lopes, o time do Morumbi não deve aumentar sua proposta, já enviada à equipe mineira.

"Já chegamos ao nosso limite para negociar com o Cruzeiro", afirmou Jesus Lopes, sobre os 6 milhões de euros (R$ 14,5 milhões) e mais três atletas (Carlinhos Paraíba, Henrique e Jean) pelo meio-campista argentino. "Achamos uma ótima proposta, mas o Cruzeiro acredita que o jogador vale mais", explicou o cartola, durante o evento em que o São Paulo anunciou parceria com a construtora Andrade Gutierrez para a construção da cobertura do Morumbi e um hotel, com data de entrega prevista para o primeiro semestre de 2013.

REFORÇOS

Apesar da notícia ruim para os são-paulinos que esperavam do clube mais competitividade na briga com o Corinthians por Montillo, João Paulo de Jesus Lopes anunciou que nesta quarta-feira, o São Paulo deve oficializar os primeiros reforços para a temporada 2012. "Devemos anunciar quatro ou cinco nomes", disse Jesus Lopes.

O clube do Morumbi vai anunciar o pacote que contém o volante Fabrício, os zagueiro Edson Silva (ex-Figueirense) e Paulo Miranda (ex-Bahia) e o meia Maicon, que estava também no Figueirense. Existe a chance de os dirigentes também revelarem a contratação de Cortês, lateral-esquerdo que estava no Botafogo.