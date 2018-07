Dirigente argentino nega suborno para votar no Catar O presidente da Associação de Futebol Argentino, Julio Grondona, negou nesta segunda-feira a versão do diário The Wall Street Journal segundo a qual se falou em pagar para a entidade US$ 78 milhões em troca do seu voto a favor do Catar para ser a sede da Copa do Mundo de 2022.