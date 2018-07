Dirigente confirma proposta de brasileiros por meia Cárdenas

Destaque do Atlético Nacional no vice-campeonato da Copa Sul-Americana deste ano, o meia Sherman Cárdenas, de 25 anos, pode ser mais um estrangeiro no futebol brasileiro na próxima temporada. Nesta segunda-feira, o diretor de futebol do clube de Medellín, Víctor Marulanda, confirmou que equipes brasileiras negociam para contratar o jogador colombiano.

"Entregamos uma autorização para (que o empresário dele possa) negociar com o futebol brasileiro e mexicano. Temos que esperar, agora a decisão é deles (dos clubes interessados). Nós já informamos aos clubes o valor do jogador e temos a autorização da diretoria para negociar", explicou o dirigente, em entrevista à Rádio Caracol, da Colômbia.

Atlético Mineiro e Palmeiras aparecem como principais interessados no jogador, que já avisou que pretende deixar a Colômbia em busca de novos desafios. O São Paulo também tinha interesse no meia, mas diz ter sido enganado por uma pessoa que se passou por Cárdenas.

Em entrevista recente à Rádio Bandeirantes, o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, afirmou que, quando o clube foi procurar o Atlético Nacional, ouviu que o jogador já estava vendido para o Monterrey.