Dirigente confirma que argentino Ariel será reforço do Inter

O jogador, de 28 anos, defendeu o Coritiba entre 2008 e 2010 e, depois disso, passou por Racing Santander (Espanha), LDU, Barcelona de Guayaquil (ambos do Equador), Pumas (México) e Tigre (Argentina). Há duas temporadas ele está no Pachuca, do México, finalista do Clausura.

"Estamos redigindo os contratos. Ariel já assinou o contrato. Os documentos estão sendo trocados", admitiu nesta quinta-feira o vice-presidente de futebol do Inter, Carlos Pellegrini.

A negociação é complexa porque Ariel deve assinar com o Portland Timbers, dos EUA, e ser emprestado ao Inter. O Pachuca está na final do Clausura, contra o Rayados, e encerra a temporada no próximo domingo. Por se tratar de uma transferência internacional, o argentino, assim como o equatoriano, só pode ser inscrito no Brasileiro depois de 22 de junho.

CABIA MAIS - Por enquanto, o Internacional vai se virando bem sem os reforços. Nesta quinta-feira, venceu o Sport por 1 a 0 no Beira-Rio e assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com sete pontos, atrás do Santa Cruz no saldo de gols. O técnico Argel gostou da atuação, mas queria mais gols.

"Pelo segundo tempo, poderia ter sido mais tranquilo. Dois, três, um resultado até mais justo. Mas mesmo assim, não corremos risco lá atrás. Melhoramos na frente e não fomos ameaçados", avaliou o treinador.