Dirigente das Ilhas Cayman vai presidir a Concacaf Jeffrey Webb, das Ilhas Cayman, sucederá Jack Warner como presidente da Concacaf, órgão gestor do futebol da América do Norte, Central e do Caribe. A entidade explicou que Webb foi o único candidato a se inscrever para a eleição, marcada para o dia 23 de maio, em Budapeste, durante o Congresso da Fifa.