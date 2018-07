Dirigente de clube polonês sofre ameaças após eliminação

A escalação irregular pode virar caso de polícia na Europa. Marta Ostrowska, dirigente do Legia Varsóvia, da Polônia, revelou estar sendo ameaçada de morte por torcedores após a punição do clube, que foi excluído da Liga dos Campeões após utilizar um jogador que não poderia estar em campo.

"Por mais de uma vez o clube recebeu ligações de pessoas pedindo informações sobre o meu endereço. Me senti ameaçada. Eu e minha filha fomos aconselhados a deixar Varsóvia por alguns dias", declarou Ostrowska ao diário Daily Record, admitindo ser responsável pelo erro na escalação de Bereszynski, que entrou em campo nos minutos finais do segundo jogo contra o Celtic, quando o Legia venceu por 2 a 0 e "selou" sua vaga na última fase de playoffs do maior torneio de clubes da Europa.