Dirigente diz que Suárez prejudicou imagem do Liverpool Apesar de estar satisfeito com a volta de Luis Suárez após cumprir suspensão por morder um adversário, o Liverpool ainda está preocupado com os danos que a ação do atacante uruguaio causou para a marca do clube mundialmente. A suspensão de 10 partidas por atacar Branislav Ivanovic, do Chelsea, durante um jogo em abril veio após outra grande polêmica - Suárez recebeu uma pena de oito jogos após dirigir insultos raciais a Patrice Evra, do Manchester United, em 2011. "Qualquer tipo de incidente dessa natureza é prejudicial para a marca", disse Ian Ayre, diretor de operações do Liverpool, nesta quinta-feira.