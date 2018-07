Dirigente do Atlético Nacional rejeita proposta do Flamengo por Berrío

A proposta enviada pelo Flamengo ao Atlético Nacional para contratar o atacante Orlando Berrío não agradou os dirigentes colombianos. Foi isso que deixou claro o diretor de futebol do clube, Víctor Marulanda, durante cerimônia de apresentação de seis reforços nesta segunda-feira.

Perguntado sobre a possibilidade da saída do jogador para o clube carioca, Marulanda explicou: "A proposta do Flamengo pelo Berrío não nos chamou a atenção". O dirigente ainda confirmou a permanência para esta temporada do goleiro Armani, que tinha propostas do exterior, e o atacante Borja, que chegou a interessar o Palmeiras.

Os rumores sobre a ida de Berrío para o Flamengo ganharam força nos últimos dias, com a declaração de seu empresário, Nestor Villareal, que revelou o desejo do jogador de atuar no Brasil. Perguntada sobre esta possibilidade, a diretoria rubro-negra despistou e manteve o procedimento de não falar sobre negociações que não estejam finalizadas.

Se provavelmente não terá Berrío, o Flamengo apresentou nesta segunda-feira seu terceiro reforço para a temporada, o volante Rômulo. Antes dele, o clube rubro-negro já havia fechado com o lateral peruano Trauco e o meia Conca.

Já o Atlético Nacional se esforça para manter o grupo campeão da Libertadores de 2016 e ainda foi ao mercado buscar reforços. Entre os apresentados nesta segunda, estava o volante Edwin Valencia, de 31 anos, que no futebol brasileiro passou por Atlético-PR, Fluminense e Santos.