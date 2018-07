Dirigente do Barcelona vai ao jogo do Palmeiras para ver Gabriel Jesus

O Barcelona está decidido a tirar Gabriel Jesus do Palmeiras. O clube catalão já fez uma proposta pelo jogador, recusada pelo clube, e deve fazer uma nova investida. Nesta terça-feira, o diretor de futebol do time, Raul Sanllehí, deve ir ao Allianz Parque para assistir o garoto pessoalmente.

O Estado apurou que Sanllehí está no Brasil para tratar a renovação de Neymar com o Barcelona. Porém, aproveitou a estadia no país para conversar com representantes do atacante e também do Palmeiras e fez uma proposta no valor de 19 milhões de euros (R$ 73 milhões) mais 5 milhões de euros (R$ 19,2 milhões) por aditivos, valores que a diretoria do time alviverde já avisou que não aceita conversar.

Assim, o Barcelona preparada uma nova proposta e também estuda a possibilidade de conseguir, pelo menos, uma carta de prioridade por parte do Palmeiras. Neste acordo, caso um clube faça uma proposta oficial por Gabriel, o Barcelona é notificado e pode cobrir o valor.

Vários clubes manifestaram interesse no atacante de 19 anos, mas dois, além do Barcelona, parecem mais dispostos a investir pesado no garoto. Nos próximos dias, os rivais de Manchester também farão contato. O City vai oferecer 21,5 milhões de euros (R$ 82,7) enquanto o United aparece atrás com 19,5 milhões de euros (R$ 75 milhões).

Vale lembrar que a multa de Gabriel Jesus é de 40 milhões de euros (R$ 153,9 milhões) e cinco equipes podem pagar apenas 24 milhões de euros (R$ 92,3 milhões) para levá-lo, casos de Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e Manchester United.