Dirigente do Boca confirma retorno de Carlitos Tevez

Ao que tudo indica, Carlitos Tevez vai mesmo voltar para o Boca Juniors agora. Nesta quarta-feira, o secretário-geral do clube argentino, César Martucci, confirmou ao jornal El Clarín, de Buenos Aires, que acertou o retorno do ídolo para jogar por três temporadas na Bombonera.

"Estamos trabalhando nos contratos, falta só a assinatura", disse Enzo Pagani, dirigente do Boca Juniors, também ao Clarín, diretamente de Turim. De acordo com o jornal argentino, o Boca e a Juventus chegaram a um acordo para a liberação do atacante, que tinha mais um ano de contrato na Itália.

Há pelo menos dois anos, Tevez dizia que a Juventus seria sua última equipe antes de retornar ao Boca Juniors. Agora, ele cumpre a promessa. Depois do vice-campeonato da Liga dos Campeões, o atacante de 31 anos disse que pretendia retornar agora a Buenos Aires, para jogar pelo Boca ainda nesta temporada.

A Juventus aceitou liberar Tevez ao Boca, mas exigia uma compensação financeira. Os italianos, de acordo com o Clarín, aceitaram como pagamento o meia-atacante Guido Vadalá, de 18 anos, e a garantia de prioridade na contratação de juvenis do Boca Juniors.

Revelado no Boca, Tevez jogou no clube até 2004, quando deixou La Bombonera para defender o Corinthians. À época, já jogava pela seleção. Na Europa, defendeu Manchester City, Manchester United e West Ham, além da Juventus. Em Turim, foi o principal artilheiro do time nas últimas duas temporadas.