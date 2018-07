Dirigente do Botafogo diz que Jobson será emprestado Após reunião de pelo menos duas horas com a diretoria do Botafogo, o atacante Jobson deixou a sede alvinegra em silêncio nesta quinta-feira. Já o gerente de futebol, Anderson Barros, se manifestou e garantiu que o jogador não voltará ao clube de General Severiano por não demonstrar ainda uma conduta profissional. Ele deve ser emprestado para outro time.