Dirigente do Cruzeiro confirma sondagens, mas avisa que Dedé não está à venda

Com o calendário do futebol brasileiro paralisado para a Copa do Mundo, o Cruzeiro luta para manter seu elenco para o segundo semestre. Nesta segunda-feira, o vice-presidente de futebol do clube, Itair Machado, confirmou que o time celeste recebeu sondagens pelo zagueiro Dedé, mas descartou a possibilidade de negociação.

"Nas últimas semanas, recebemos sondagem pelo zagueiro Dedé. No entanto, nosso Mito não está à venda. Sabemos de sua importância para o elenco, é um ídolo, e peça fundamental na busca dos nossos objetivos", escreveu o cartola em sua página no Twitter.

Itair não revelou o clube responsável pela sondagem, mas nos últimos dias, o jornal francês Le Parisien noticiou o interesse do Lyon no jogador de 29 anos. O time europeu teria visto no jogador um perfil semelhante ao de Cris, que fez justamente este caminho em 2004 e se destacou na França.

Dedé se recuperou de um longo drama com lesões no joelho que o afastaram do futebol por mais de dois anos. Neste ano, voltou a atuar em alto nível e se destacou novamente, o que fez com que aparecesse na lista de suplentes de Tite para a Copa do Mundo.