Dirigente do Fla nega sondagem a Fred e diz confiar em breve retorno de Guerrero

O Flamengo negou nesta quarta-feira que já tenha sondado o atacante Fred, do Atlético Mineiro, para reforçar a equipe carioca em 2018, como substituto de Paolo Guerrero. CEO do clube, Fred Luz afirmou que confia na absolvição do peruano no Tribunal de Apelação da Fifa.

"Acreditamos que o Guerrero vai prevalecer. Estamos acompanhando o processo. Os índices nos testes [antidoping] são muito pouco acima dos limites, o que caracteriza que não consumiu cocaína. Foi apenas uma contaminação mesmo. É uma situação complexa, mas acreditamos que o jogador será liberado. Nossa expectativa número 1 é de que contar com o Guerrero no ano que vem", afirmou Luz, em entrevista ao canal ESPN.

Focado na absolvição de Guerrero, o dirigente garantiu que não procurou o atacante Fred para reforçar a equipe na Copa Libertadores. "Não confirmo a sondagem por ele", afirmou Fred Luz.

Sobre os incidentes no Maracanã na final da Copa Sul-Americana, no Rio de Janeiro, o dirigente afirmou que não acredita em punição severa ao clube. O Flamengo foi denunciado pela Conmebol por causa dos atos de violência de sua torcida antes e após a segunda partida contra o Independiente, na decisão.

"O Flamengo acompanhou com tristeza tudo o que aconteceu. Estamos munidos de muita informação sobre o que aconteceu, estamos conversando com as autoridades do Rio. Não acreditamos numa eliminação do Flamengo na Libertadores [como punição]. Vamos aguardar para ver a decisão e vamos estar à disposição para todos os esclarecimentos", declarou.

O clube carioca foi denunciado em dois artigos no Tribunal de Disciplina da Conmebol. Um deles trata do lançamento de objetos em campo e inclui lançamento de fogos de artifício, danos ao patrimônio, tumulto e agressões. O outro trata da segurança do jogo e culpa o clube mandante por todas as medidas envolvidas.