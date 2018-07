Dirigente do Flu aprova saída de Walter: 'Bom para os dois lados'

A transferência do atacante Walter para o Atlético-PR, anunciada na manhã desta quinta-feira, foi boa para o Fluminense e para o jogador. Ao menos essa foi avaliação de Fernando Simone, diretor executivo de futebol do clube das Laranjeiras.

"Aqui (nas Laranjeiras) ele não vinha tendo muitas oportunidades. Para ele foi interessante, e para nós foi bom também. Nós não queremos jogador insatisfeito no clube", declarou o dirigente.

Walter vinha sendo pouco aproveitado no time este ano e na semana passada faltou a duas sessões de treino sem dar explicações. Surgiram rumores de que ele teria ido à Curitiba negociar com o time paranaense, notícia desmentida pelos dirigentes. O atacante chegou a treinar em separado, mas acabou atuando na quarta-feira à noite, diante do Madureira.

Sem Walter, o Fluminense agora corre atrás de mais um atacante para a disputa do Campeonato Brasileiro. O nome mais cotado é do veterano Magno Alves, destaque do Ceará e que já defendeu o tricolor carioca. Apesar de ter contrato até metade de 2016 com o clube cearense, ele poderia se transferir sem custos por conta de uma cláusula contratual.

"Sobre o Magno não posso ficar falando. Mas é um ídolo de uma geração de tricolores, tem uma história no clube. Ainda hoje é artilheiro, apesar da idade avançada. Não conversamos, não discutimos valores, contrato, nada", desconversou Simone.