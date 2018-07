Dirigente do Grêmio enaltece Silas após empate

Para o dirigente, a conversa de Silas no intervalo com os jogadores - quando o Grêmio ainda perdia por 1 a 0 - foi determinante para que a equipe conquistasse o gol de empate na etapa final.

"Futebol é continuidade e o Silas tem esse perfil, do vestiário, da comunicação com os jogadores, e isso é fundamental no futebol. Esperamos que o tempo seja nosso grande amigo dos resultados favoráveis", afirmou Meira, opinando que o Grêmio merecia a vitória no Maracanã.

"Satisfeito não fiquei porque tinha a convicção que o Grêmio ia ganhar no segundo tempo porque voltou neutralizando qualquer reação do Flamengo. O Grêmio marcou o Flamengo e jogou. Perdemos duas chances claras e isso me chateia. Mas pontuar fora de casa é importante", acrescentou.