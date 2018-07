Dirigente do Grêmio nega proposta da China e garante Douglas para 2016

"O Grêmio não recebeu qualquer proposta do futebol chinês pelo Douglas. Estamos encaminhados com ele sobre a renovação. O Douglas cresceu, reassumiu o papel de protagonista e foi fundamental para nós em 2015", declarou o diretor executivo do Grêmio, Rui Costa, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Se Douglas é certeza para 2016, o clube tem uma série de dúvidas para a próxima temporada. A principal delas é o volante Maicon, que terá o contrato de empréstimo encerrado no fim do ano e pode voltar ao São Paulo. Uma outra é o zagueiro Pedro Geromel, que está emprestado até o meio do ano e já desperta o interesse de diversos outros times.

"Estamos tratando dois assunto como duas grandes contratações, que são a permanência do Maicon e do Geromel. São fundamentais para a estruturação do time para 2016. Mesmo que tenhamos ido para Assunção, no sorteio da Libertadores, continuamos trabalhando na busca de reforços e na manutenção desses jogadores", afirmou Rui Costa.

Apesar de trabalhar nestas duas "contratações", o dirigente sabe que precisa reforçar o elenco para o ano que vem. Com as negativas de Zelarayán e Fernández, o clube inicia do zero outras tratativas para 2016.

"Evidente que, na medida em que esses negócios (Zelarayán e Fernández) não saem, o Grêmio busca outras opções. Mas não trabalhamos com plano A, B ou C. Temos uma série de jogadores que são monitorados e trabalhamos dentro daquilo que nossas condições permitem", explicou Rui Costa.