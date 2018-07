Dirigente do Grêmio quer reunião com engenheiros responsáveis pela arena

PORTO ALEGRE - O Instituto Geral de Perícias (IGP) vai fazer uma inspeção nesta quinta-feira na Arena Grêmio após a queda da grade que separa os torcedores do campo, durante a comemoração do gol da equipe na partida de quarta-feira contra a LDU. Segundo Eduardo Antonini, presidente da Grêmio Empreendimentos, haverá também uma reunião com os engenheiros responsáveis pela obra, que foi feita pela OAS. "É uma questão de engenharia. Nos preocupa, precisamos corrigir o que temos de problemas. Precisamos de um local 100% seguro e faremos um estudo técnico", avisou, em entrevista à Rádio Gaúcha.

No total, oito pessoas ficaram feridas, mas sem nenhum caso grave. Elas foram atendidas rapidamente e, quando necessário, foram encaminhadas para hospitais nas proximidades. Para Antonini, não houve superlotação no espaço destinado aos torcedores e ele lembra que foram vendidos mil ingressos a menos do que a carga total. O episódio ocorreu após a famosa "avalanche" na comemoração no gol de Elano. A torcida sempre fez isso no estádio Olímpico, antiga casa do Grêmio, e nunca houve qualquer problema. "Existem os gradis na parte superior do espaço. Daqui a pouco, podemos colocar os gradis em todo o espaço", comentou Antonini.