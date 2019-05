Dirigente do Inter cobra punição a Edilson por cotovelada em Nico López

A confusão que aconteceu nos acréscimos do jogo entre Internacional e Cruzeiro após Edilson acertar uma cotovelada na boca de Nico López acabou sendo o ponto negativo do confronto no qual o Internacional venceu o Cruzeiro por 3 a 1, no Beira-Rio, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Não é por acaso que um dos primeiros questionamentos dos jornalistas ao vice-presidente do Inter, Roberto Melo, foi sobre o lance. E o dirigente colorado cobrou uma punição ao lateral cruzeirense, que já vestiu a camisa do rival Grêmio.

"Vindo desse atleta é recorrente. Não é a primeira vez. Temos imagens e que elas sejam analisadas e seja aplicada uma punição. Esse atleta merece, pois isso não é futebol. Jogar com garra é uma coisa, com deslealdade é outra", afirmou Roberto Melo.

Nico López ficou bastante irritado com a cotovelada e tentou partir para cima de Edilson, mas foi acalmado pelos companheiros. Na saída do lateral para o vestiário, um torcedor colorado arremessou um copo que acertou o quarto árbitro.

"Terminou o jogo e a gente foi para o vestiário, mas, com certeza, se isso aconteceu, as medidas cabíveis estão sendo tomadas para identificar quem fez isso", garantiu o dirigente.

Até o próprio Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, reconheceu que tudo poderia ter sido evitado se o Edilson tivesse ido direto pra aos vestiários após a expulsão. "Claro que eu desaprovo. E falei isso para o Odair (Hellmann) e para os jogadores deles no fim do jogo. Agora já foi e temos que seguir adiante", comentou.

Odair preferiu falar do jogo e achou que seu time fez uma boa apresentação, principalmente no segundo tempo. Ele disse que a sua equipe atuou com "intensidade" e "em busca dos gols" neste período do duelo.

A vitória neste domingo coloca o Internacional no meio da tabela do Brasileirão, com seis pontos. No próximo domingo, o adversário no Beira-Rio será o CSA, pela quinta rodada da competição.