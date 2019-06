Dirigente do Inter critica árbitro, mas vê derrota por culpa do próprio time

O Internacional poderia ter dormido, nesta sexta-feira, com pontuação de líder, mas acabou derrotado pelo então lanterna Vasco, por 2 a 1, e poderá perder posições no Campeonato Brasileiro. O tropeço em São Januário, no Rio de Janeiro, teve críticas ao árbitro Heber Roberto Lopes, mas também sobrou para os jogadores gaúchos.

"Acho que (o Internacional) perdeu o jogo pelos nossos erros. Demos dois gols para o Vasco. O Heber é um árbitro experiente. Havia muito tempo que não apitava. Foi ressuscitado para apitar nosso jogo. Foi a gente que deu chance do Vasco abrir o marcador. Ele (Heber) administrou o jogo para o time da casa, como sempre faz, mas não foi isso", disse Roberto Melo, vice de futebol.

O dirigente colorado foi além na crítica ao elenco e afirmou que o Inter tinha a obrigação de vencer o Vasco que estava na lanterna e sem vitória no Brasileirão. "Não é o resultado que a gente veio buscar aqui, com todo o respeito a equipe do Vasco. Tínhamos o que vir aqui, jogar e vencer o jogo. São pontos que irão fazer falta no campeonato. Temos que entrar mais concentrado", afirmou.

"No primeiro tempo até tínhamos domínio do jogo, mas domínio sem objetividade. E em dois lances de desconcentração, tomamos dois gols. No segundo tempo voltamos melhor, com concentração. Mandamos todo o segundo tempo, mas não conseguimos fazer os gols que nos levássemos à vitória. Na nossas conta tínhamos que vir aqui e vencer", finalizou Melo.

O Inter parou nos 13 pontos, na 5ª colocação, mas poderá acabar a rodada no 10º lugar. O próximo desafio do clube gaúcho será na quarta-feira, às 21h30, contra o Bahia no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 9ª rodada. Esta será a última partida antes da parada para a Copa América.