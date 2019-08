Dirigente do Inter critica time após levar virada em Goiânia

O tom foi de cobrança no vestiário do Internacional após a derrota de virada para o Goiás, por 2 a 1, no estádio Serra Dourada, pela 16ª rodada do Brasileirão. O vice-presidente de futebol Roberto Melo ficou bastante irritado com o tropeço.

"As cobranças já aconteceram no vestiário, mas o que foi conversado fica lá dentro. Queria pedir desculpa ao nosso torcedor pelo não jogo que fizemos aqui. Inadmissível nossa postura dentro de campo. Não me lembro de outro jogo que tivemos uma atuação tão ruim", afirmou o dirigente.

Além de ter saído na frente do placar logo no início do jogo, o Internacional jogou com um jogador a mais desde os 16 minutos do primeiro tempo, quando Léo Sena foi expulso. E mesmo assim acabou cedendo a virada.

"A gente conseguiu produzir bem nos 20 primeiros minutos, mas aí caímos muito de produção em todos aspectos e o Goiás cresceu. Foi um resultado ruim, porque era uma partida para ganhar. Uma derrota que não estava no planejamento nem antes e principalmente durante a partida", disse o técnico Odair Hellmann.

Agora, todas as atenções do Internacional estão voltadas para o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. No Maracanã, o time carioca venceu por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença.

"O grupo todo está mobilizado. A influência de um jogo para o outro é zero. Nós continuamos confiantes, mobilizados. A gente acredita, tem uma equipe forte e vamos buscar essa classificação até o último segundo. Tenho certeza que o torcedor vai estar ao nosso lado", finalizou o treinador.

A delegação colorada retorna para Porto Alegre ainda na noite deste domingo e a reapresentação acontece na segunda-feira. Na terça, os minutos finais da atividade no Beira-Rio serão abertos para os torcedores passarem apoio ao elenco. Como perdeu no Maracanã, por 2 a 0, o time gaúcho precisa vencer por três gols de diferença para chegar às semifinais. Ou vencer por 2 a 0 e levar a definição para os pênaltis.