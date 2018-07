Dirigente do Milan está no Brasil para negociar Robinho, diz jornal

SANTOS - Segundo a edição desta quarta-feira do jornal italiano La Gazzeta dello Sport, o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, está em Santos para acertar o retorno do atacante Robinho ao clube da Vila Belmiro. O time brasileiro nega, apesar de já ter abertamente demonstrado interesse em oportunidades anteriores de contar com o herói do título brasileiro de 2002.

No meio deste ano as negociações entre Santos e Robinho se intensificaram e por pouco não tiveram um desfecho positivo para o clube praiano. As conversas, porém, terminaram sem acordo, principalmente pela pedida salarial do jogador. Por meio de uma nota oficial, Robinho garantiu que não negociaria mais com a então diretoria do Santos.

Robinho, de 29 anos, está de férias no Brasil. O atacante tem contrato com o Milan até 2016 e se recupera de uma lesão no ombro esquerdo. No fim deste ano, ele voltou a ser convocado para a seleção brasileira e participou dos amistosos contra Honduras e Chile, em novembro.