Dirigente do Milan prevê 'longa negociação' por Tevez

"Será uma longa negociação, que não será encerrada em poucos dias", afirmou Galliani, que continua confiante em um desfecho favorável ao Milan. "Espero convencê-los para aceitar a nossa proposta. Tevez quer se juntar a nós".

O City recusou a proposta de empréstimo do Milan porque pretende liberar o jogador em definitivo, depois de alguns atritos do atleta com o técnico Roberto Mancini e a diretoria inglesa. O time da Inglaterra também recebeu proposta do Paris Saint-Germain, que tem feito altos investimentos nesta temporada.

Galliani, porém, espera desbancar a oferta do PSG. Para o italiano, a eventual chegada de Tevez deixaria o Milan com o "melhor ataque do mundo". "Se a proposta for aceita, vamos fortalecer um setor do time que já tem prestígio mundial. E aí teríamos o melhor ataque do mundo", disse, se referindo a Ibrahimovic, Alexandre Pato e Robinho. Tevez substituiria Cassano, que passou por cirurgia no coração e deve ficar mais alguns meses afastado dos gramados.