Dirigente do Milan terá reunião com Seedorf, diz jornal

MILÃO - O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, está com uma reunião marcada com o meia Clarence Seedorf, no Rio de Janeiro, nos últimos dias deste mês. De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o encontro pode definir o futuro do jogador do Botafogo.

Galliani vai passar a virada do ano no Brasil e deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias. Segundo o diário italiano, o dirigente vai aproveitar as férias para se reunir com Seedorf, cotado para ser o novo técnico do Milan, em substituição a Massimiliano Allegri.

A expectativa é de que Seedorf cumpra seu contrato com o Botafogo até o fim, em junho de 2014. Assim, poderia disputar a Copa Libertadores. Mas não poderia jogar uma eventual final da competição, porque a decisão só será disputada depois da Copa do Mundo. Seu possível acerto com o Milan poderia iniciar em julho, quando é realizada a pré-temporada europeia.