Dirigente do Palmeiras garante permanência de Kléber em 2011

O diretor de futebol do Palmeiras, Wlademir Pescarmona, rejeitou os boatos sobre uma eventual saída de Kléber e garantiu a permanência do atacante para a próxima temporada. A saída do atleta começou a ser especulada na sexta-feira depois de uma reunião entre o jogador e o dirigente, que negou ter abordado a situação futura de Kléber durante a conversa.

"Querem tumultuar. Evidentemente que há interesses por trás dessa notícia. Em vez de ouvir empresários ou procuradores de atletas, seria bom a imprensa ouvir também quem é atingido com esse tipo de fofoca, no caso, o Palmeiras", criticou Pescarmona, irritado com as conclusões precipitadas sobre a conversa com o atacante.

"A reunião de fato existiu. Mas o que falamos é muito diferente do que saiu na imprensa. A reunião foi para esclarecer questões relativas ao direito de imagem, que estão todas em dia [havia dúvida se estavam de fato em dia ou se com um mês de atraso]", esclareceu o dirigente.

Pescarmona aproveitou a oportunidade para garantir a permanência do atacante no Palmeiras em 2011. "Reafirmei, como já havia dito publicamente, que ele tem muito crédito aqui. Infelizmente para quem quer tumultuar, o Gladiador permanece em 2011 no Palmeiras", declarou.