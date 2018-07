Dirigente do Rosario critica Palmeiras por não emprestar Allione

O meia Agustin Allione já deu diversas entrevistas onde deixava claro sua intenção em deixar o Palmeiras e ir jogar no Rosario Central, mas o sorteio da Copa Libertadores fez com que as negociações fossem encerradas e causasse irritação do dirigente do clube argentino, Fabio Garcia.

“Ele (Allione) morre por vir, está enlouquecido e quer triunfar aqui. Mas os detalhes contratuais complicam tudo. Ele não teve participações no Palmeiras nesse ano e procurou uma saída. Há contratos assinados, mas nunca pensam na pessoa”, disse o dirigente, em entrevista ao jornal argentino La Capital, criticando a diretoria palmeirense por não aceitar liberar o meia.

Garcia ainda lembrou que o Palmeiras recentemente fez contratações para o setor onde Allione joga, mas mesmo assim não quer liberar o jogador para um concorrente diretor na Libertadores. “Ele jogou pouco, mas o técnico não o larga. Ainda por cima, trouxeram jogador da mesma posição. Isso de cair no mesmo grupo vai contra nossos desejos”, lamentou.

Allione tem contrato com o Palmeiras até junho de 2019, mas já disse que gostaria de jogar no Rosario Central, que fez três propostas de empréstimo, todas recusadas pelos dirigentes palmeirenses. “O Palmeiras não quer emprestá-lo. O fato de que os dois times tenham caído no mesmo grupo foi a gota d’água. É impossível o Palmeiras emprestar um jogador a um rival diretor. Todas as portas se fecharam, disse Tomás Budelli, empresário do meia.

Rosario Central e Palmeiras estão no grupo 2, que conta ainda com o Nacional e com o vencedor do confronto entre Universidad de Chile e River Plate-URU.