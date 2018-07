Dirigente do Santo André garante time na Série D mesmo se ele for rebaixado

SÃO PAULO - Depois de surpreender o Brasil ao conquistar a Copa do Brasil em 2004, diante do poderoso Flamengo, disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2009 e ser vice-campeão paulista no ano seguinte, o Santo André corre o risco de ser rebaixado para a Série D do Nacional. O clube paulista está com 18 pontos em sua chave (3 vitórias, 9 empates e 5 derrotas), o que lhe rende a penúltima posição. O Brasiliense, antepenúltimo, tem 20. Eles brigam para não cair.

A situação não é boa para o Santo André, mas ninguém no clube pensa em jogar a toalha. Quem garante isso é o gerente de futebol Sérgio Prado, que chora a ausência de apoio da prefeitura local e a falta de patrocínios, mas está disposto a levar o time adiante, seja na Série C ou D. "O clube não vai fechar as portas se cair." Para ele, esse abandono levou o Santo André à situação na qual se encontra. "A prefeitura não mandava sequer cortar a grama do campo. Tenho de pagar R$ 400 por mês do meu próprio bolso para apararem o gramado e assim o estádio ter condições de jogo. A falta de patrocínio nos atrapalha demais".

Na próxima rodada, a última da primeira etapa, a equipe do ABC vai ao Rio enfrentar o Macaé, líder da competição com 29 pontos. Sabe de antemão o tamanho da encrenca. Já a equipe candanga recebe o Vila Nova, que ainda tem remotas chances de passar à segunda fase - o jogo é na Boca do Jacaré. Os paulistas precisam vencer e torcer por uma derrota do Brasiliense, que tem seis vitórias e ainda levariam vantagem nesse critério de desempate.

Em 2013, o time do ABC já tem compromisso com a A-2 do Paulista já que não conseguiu o acesso nesta temporada.