Dirigente do Santos se contradiz e nega ter acertado salário com Montillo

SÃO PAULO - O vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, disse nesta terça-feira que jamais chegou a acertar contrato com o meia argentino Walter Montillo, do Cruzeiro. A declaração contradiz o que o dirigente havia dito na semana anterior, quando contou já ter combinadocom o atleta o salário que ele ganharia no Santos caso se transferisse em 2013.

“Não conheço o Montillo, não conversei com ele e nem com o seu empresário (Sérgio Irigoitia). Sabemos de uma conversa do Neymar (com o Montillo e) que ele gostaria de jogar no Santos. Conhecemos as condições de contrato que ele deseja. O Santos tem condições de acolher o Montillo, mas a gente só acerta com o jogador, se o Cruzeiro aceitar a proposta do Santos antes”, disse Rodrigues à Rádio Estadão/ESPN.

Na semana anterior o Santos chegou a fazer duas propostas para contratar o jogador do Cruzeiro e ambas foram consideradas muito baixas e acabaram recusadas. O clube mineiro só aceita negociar o atleta por pelo menos R$ 40 milhões.