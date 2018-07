Dirigente do São Paulo confirma tentativa de invasão do vestiário são-paulino pelo Tigre

SÃO PAULO - O vice-presidente do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes, confirmou a versão de que o Tigre tentou invadir o vestiário do clube paulista pelo túnel da arbitragem. Esse teria sido, em sua opinião, o estopim do conflito. A intervenção dos seguranças do clube teria a finalidade, portanto, de rechaçar essa investida. "Eles tentaram invadir nosso vestiário e temos seguranças nossos machucados".

O dirigente promete abrir boletim de ocorrência e brigar pelos direitos do clube na Conmebol. "A Polícia Militar está levando o ônibus do Tigre com toda a sua delegação para a delegacia. Vamos apresentar queixa contra eles. Pediremos também providências sérias contra eles na Conmebol. Eles têm que ser punidos".