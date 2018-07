Dirigente garante a permanência de Ricardo Gomes no comando do São Paulo

Marco Aurélio Cunha, gerente de futebol do São Paulo, garantiu a permanência do técnico Ricardo Gomes no comando do time, apesar da pressão de parte da torcida por uma mudança. Após a derrota para o Santos, o treinador foi chamado de "burro" e ele mesmo reconheceu que o seu aproveitamento de pontos está deixando a desejar.

"Um mudança neste momento não serviria para nada. Não vejo uma mudança a curto prazo, a menos que o presidente decida. Sabemos que emocionalmente é uma situação desgastante e muitas vezes as mudanças são piores do que insistir na possibilidade de reverter", afirmou o dirigente.

Ele reconhece que os jogadores estão sentindo a pressão por resultados positivos e isso tem atrapalhado o time. "Contra o Santos, tivemos muitos erros por nervosismo. Todos sabem o que precisam fazer e uma coisa eu garanto: não está faltando empenho de ninguém", explicou.

Marco Aurélio Cunha lamentou o resultado negativo, que manteve o São Paulo em uma situação ruim no Campeonato Brasileiro, a três pontos da zona de rebaixamento. "Perdemos várias chances no ataque, o Santos só teve uma e marcou. Futebol é assim. Às vezes temos momentos de afobação, mas acho que não fizemos um jogo para ficarmos envergonhados".