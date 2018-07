Dirigente garante permanência de Fàbregas no Barcelona

BARCELONA - A sexta-feira foi de apresentação do técnico Gerardo "Tata" Martino no Barcelona, mas os dirigentes do clube também tiveram que responder sobre outro assunto: o meia Cesc Fàbregas. O jogador recebeu proposta do Manchester United, que tenta convencer o time espanhol a liberá-lo. Mas o vice-presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, descartou qualquer possibilidade de negociação.

"Não importa quanto dinheiro o Manchester United está disposto a oferecer, nós não vamos deixá-lo sair. Estamos contando com ele", declarou. De acordo com os veículos de imprensa da Europa, o clube inglês teria feito uma proposta de 30 milhões de euros (pouco menos de R$ 90 milhões) pelo jogador, mas o Barcelona recusou.

Revelado nas divisões de base do Barcelona, Fàbregas apareceu para o mundo do futebol com a camisa do Arsenal, mas nunca escondeu seu desejo de voltar ao clube catalão. No entanto, o pouco espaço no time titular pode fazer com que o meia queira procurar novos ares.

Este, no entanto, não é o pensamento do técnico Gerardo Martino, mais um a garantir a permanência do jogador no Barcelona. "Vamos mantê-lo. Contamos com todo o elenco que temos agora", disse o treinador. Apesar da negativa do time catalão, o Manchester United parece disposto a insistir. Na última quinta, o técnico David Moyes chegou a admitir que a negociação estava difícil, mas "em andamento". O Barcelona já recusou as duas primeiras propostas feitas pelo clube inglês.